Um sistema de monitoramento eletrônico instalado por uma empresa particular contratada por moradores do Mirante do Vale pelas ruas do bairro já vem apresentando resultados, em Volta Redonda. As câmeras de segurança flagraram uma ação de furto na manhã desta quarta-feira (dia 7) e devem ajudar na identificação do suspeito. As imagens serão levadas para a 93ª DP (Volta Redonda), onde o caso será registrado.

Conforme mostram as gravações, o homem teria furtado uma grade de proteção de relógio de alumínio de uma das casas. De acordo com um dos moradores, hoje o bairro é todo monitorado através de 23 câmeras e com a autorização da prefeitura. Os moradores que contribuem com o sistema de segurança têm acesso a um aplicativo e, por meio da ferramenta, conseguem monitorar todo o bairro.

O residencial Mirante do Vale fica localizado acima do bairro Morada da Colina e Jardim Amália.

Imagens: Reprodução