Jovens de Volta Redonda que querem começar no Ensino Médio no próximo ano, e desejam estudar em uma escola pública bilíngue de ensino integral, têm até esta sexta-feira (dia 9) para se matricular. A Escola Intercultural Brasil-França, que funcionará a partir de 2023 onde hoje é o Colégio Estadual Piauí, no bairro Ponte Alta, vai oferecer aulas de Francês e parte das disciplinas ministradas no idioma estrangeiro.

Os interessados podem se inscrever através do programa “Matrícula Fácil”, (matriculafacil.rj.gov.br). Poderão ingressar na unidade estudantes que estejam concluindo o 9º ano do Ensino Fundamental.

A implantação da unidade bilíngue aconteceu graças ao acordo de cooperação assinado pelo prefeito Antonio Francisco Neto, com as presenças do cônsul-geral da França no Rio, Gérard Maréchal, o adido de cooperação para a língua francesa do Consulado Geral da França no Rio, Serge Borg, e representantes das secretarias de Estado de Educação (Seeduc) e Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Smdet).

De acordo com a Seeduc, a unidade em Volta Redonda é a terceira no estado a contar com o ensino da língua francesa, e que há a previsão da inauguração de 20 unidades de escolas interculturais em todo o Rio de Janeiro em 2023.

Foto: Cris Oliveira – Secom/PMVR