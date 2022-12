A Polícia Civil investiga se o tiro que atingiu o ex-vereador de Rio Claro, Naylon Ângelo da Silva, na madrugada de terça-feira (dia 6), foi disparado por traficante. O caso ocorreu em Angra dos Reis, durante o evento Angra Live Fest, realizado na Praia do Anil. Naylon comemorava seu aniversário de 38 anos e também a vitória da seleção brasileira.

Ele foi encontrado ferido no chão, por volta das 4h30min, por policiais militares que patrulhavam a Rua Francelino Alves de Lima. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Municipal da Japuíba. Segundo a unidade, seu estado é considerado gravíssimo.

Aos policiais, Naylon teria dito que estava na festa acompanhado de uma mulher que seria ex-companheira de um traficante do Morro da Glória I. Ela chegou a avisá-lo sobre a presença do homem no evento. Naylon ainda informou ter sido colocado em um Land Rover branca e levado para o lugar onde foi ferido com um tiro no peito. Também contou para os policiais que o traficante teria matado a mulher, informação ainda não confirmada.

Naylon Ângelo da Silva exerceu o mandato de vereador em Rio Claro no período de 2009 a 2012. Ele é morador de Lídice, cidade vizinha.

