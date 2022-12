A Delegacia Online da Polícia Civil RJ, um canal virtual de atendimento ao cidadão, foi o ponto de partida para que policiais civis da 165ª DP (Mangaratiba) conseguissem prender em flagrante, na segunda-feira (dia 5), um homem que mantinha a companheira em cárcere privado há oito dias, naquela cidade da Costa Verde. Após um momento de distração do criminoso, a vítima acessou a internet e confeccionou um Registro de Ocorrência (RO) online.

Assim que a informação foi recebida pela unidade policial, uma ação em parceria com a Guarda Civil Metropolitana (GCM) e com o Grupamento da Ronda Maria da Penha (RMP) possibilitou a localização do autor. Ele foi autuado por crimes de estupro, lesão corporal, sequestro ou cárcere privado e ameaça na forma da Lei Maria da Penha.

Como acessar o RO Online?

O link para acesso à Delegacia Online fica disponível no site da Polícia Civil. A ferramenta, intuitiva e navegável, utiliza método de inteligência artificial para facilitar o usuário, deixando o canal mais moderno e evitando subnotificações. Por meio de perguntas direcionadas, o sistema automaticamente transcreve a dinâmica com informações de interesse à investigação, além de oferecer um espaço destinado à inserção de dados adicionais caso a parte queira sinalizar outras questões relacionadas ao crime. Provas documentais também podem ser anexadas.

Para confeccionar o RO online, é necessário ter endereço eletrônico, uma vez que toda comunicação entre a polícia e o usuário será por este canal. Também via e-mail serão enviados o código de validação, o número do procedimento e encaminhamento para exame de corpo de delito em casos específicos. Na ausência de informações, os agentes entrarão em contato com a pessoa e agendarão dia e horário para o comparecimento à unidade policial.

A Delegacia Online é indicada para registros de todos os crimes, com exceção dos delitos direcionados às unidades especializadas, como homicídio e roubo de veículo ou carga, por exemplo, que possuem protocolos especiais. A ferramenta também está acessível aos turistas, uma vez que possui versões em inglês e espanhol.

A Polícia Civil reforça a importância do registro de ocorrência online, com o qual foi possível salvar a vida da mulher mantida em cárcere, em Mangaratiba, e restabelecer sua integridade física, em um momento em que ela não podia se deslocar até a delegacia.