A Seleção Brasileira já iniciou a preparação para as quartas de final para a Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. Após garantir classificação nas oitavas de final com a vitória sobre a Coreia do Sul, a equipe brasileira treinou na terça-feira (dia 6) de olho no confronto decisivo contra a Croácia. A partida está marcada para a sexta-feira (dia 9), às 12 horas (horário de Brasília), no estádio Cidade da Educação, em Doha, no Catar.

Na primeira atividade para enfrentar a Croácia, o lateral esquerdo Alex Sandro fez um trabalho físico à parte e trabalhos com bola. O jogador se recupera de uma lesão muscular no quadril esquerdo. O jogador desfalcou o time nos últimos dois jogos contra a Coreia do Sul e Camarões.

Para o confronto com a Croácia, o Brasil tem dois jogadores pendurados com um cartão amarelo: Eder Militão e Fred. Caso eles sofram nova advertência e o time avance para as semifinais, não poderão atuar. Na próxima fase, os cartões são zerados.

A classificação para as quartas de final da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022 foi a oitava consecutiva da Seleção Brasileira. Nestas oito classificações, o time foi campeão em duas oportunidades: em 1994 e 2002.

O time brasileiro volta a treinar nesta quarta-feira no Grand Hamad Stadium. Será a penúltima atividade antes do confronto decisivo contra os croatas.

Com informações da CBF

Foto: Lucas Figueiredo/CBF