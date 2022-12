Com o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, é necessário buscar a sua qualificação profissional para se destacar da concorrência e adquirir habilidades e competências para conseguir o cargo desejado. Além de ser um fator primordial para a sua entrada nos postos de trabalho, a qualificação profissional permite um diferencial entre os concorrentes.

Com essa visão, o Centro de Formação de Operadores (CFO), lança os cursos de teoria e prática para diversos seguimentos em máquinas móveis. As matriculas já estão abertas e o início as aulas será no sábado (dia 10). “A produção industrial brasileira vem retomando o crescimento e, apesar da alta estar concentrada em poucos ramos e, no ano, o indicador ainda acumular queda, seguindo abaixo do patamar pré-pandemia, a tendência é que as empresas voltem a contratar em um ritmo mais acelerado. E é preciso estar preparado”, disse o diretor do curso, Alexandre de Paula.

As vagas são para sinalização para operador de ponte rolante e guindaste, empilhadeira, munck, pá carregadeira, retro escavadeira e escavadeira. Para fazer a sua inscrição basta entrar em contato com o telefone (24) 999627787, ou ir à rua 2, número 401, no bairro Conforto, em Volta Redonda.