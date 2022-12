Agentes da Polícia Rodoviária Federal flagraram, na noite de domingo (dia 11), um motorista, de 29 anos, transportando cocaína no carro, na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. O veículo – uma Land Rover/Evoque – foi abordado no posto PRF de Caiçara, por volta das 22h30. Durante a abordagem, o indivíduo informou aos agentes estaria indo para a Barra da Tijuca, no Rio, para participar de uma festa com amigos. Segundo a PRF, o homem apresentou nervosismo com a abordagem e algumas informações desconexas.

Diante disso, foi realizada revista no interior do veículo, sendo encontrados cinco invólucros plásticos contendo cocaína. Aos policiais, o indivíduo alegou ser usuário de drogas e que o entorpecente encontrado seria para seu consumo recreativo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em desfavor do rapaz, previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006 (Comprar, guardar ou portar drogas sem autorização para consumo próprio), cujas penas são advertência sobre os efeitos das drogas; prestação de serviços à comunidade; e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. O material foi apreendido para posterior destruição e o indivíduo foi liberado.

Foto: Divulgação PRF