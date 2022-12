Após bater com o carro contra um poste, o motorista de um Gol abandonou o veículo na Rodovia Presidente Dutra, em Volta Redonda. O acidente ocorreu na tarde de domingo (dia 11), na altura do km 264.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a equipe recebeu a informação de que, por algum motivo, o condutor perdeu o controle do veículo, vindo a colidir contra um poste. Ainda de acordo com a PRF, após o acidente, o veículo foi abandonado no local, não sendo localizado qualquer ocupante do automóvel acidentado.

Em consulta aos sistemas, não foram encontrados registros de roubo ou furto, sendo constatado apenas que o licenciamento do carro está vencido. O veículo foi removido ao pátio por abandono e licenciamento vencido e a PRF irá lavrar um Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) com condutor não identificado.

Foto: Divulgação PRF