Após vencerem a partida contra o Minas Tênis Clube, os atletas do Clube dos Funcionários foram campeões da Copa Olympico de Basquete sub-12, realizada entre os dias 8 e 11 de dezembro, em Belo Horizonte/MG. O torneio foi organizado pelo Olympico Club, com o apoio da Federação Mineira de Basketball (FMB), e teve a chancela da Confederação Brasileira de Basketball (CBB).

Ao todo, a Copa contou com a participação de seis equipes: Clube Dos Funcionários (RJ), Tijuca T. C. (RJ), Minas T. C. (MG), Ginástico (MG), Mackenzie (MG) e o anfitrião, Olympico Club (MG). O time Alvigrená venceu os cinco jogos que disputou, ganhando de forma invicta a competição.

Essa conquista é fruto do trabalho desenvolvido com os atletas da categoria de base, como destacou o diretor de esportes do Clube, Alex Ribeiro. “O esporte cria responsabilidade, companheirismo e vontade de vencer. Agradeço aos pais pela confiança depositada no Clube e ressalto os méritos dos nossos brilhantes atletas e dos professores Daniel Muller e José Elpídio, sempre dedicados. Essa vitória é muito merecida”, frisou Alex.

O técnico da equipe de basquete do Clube dos Funcionários, Daniel Muller, mais conhecido como Dagobel, conta que a formação de atletas desenvolve a prática esportiva e impulsiona a nova geração do basquete.“Alguns começaram esse ano, outros vêm sendo formados nas escolinhas do Clube. Estamos muito felizes com esse resultado, os meninos fizeram um bom trabalho. O mais importante é o incentivo ao esporte, para que todos participem, se divirtam e joguem, ganhando experiência para as próximas disputas”, comentou Daniel.