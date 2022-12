A Programação de Natal em Barra Mansa está contagiante. Neste final de semana a Praça da Liberdade, a famosa “Praça dos Caquinhos”, receberá um arranjo especial de shows a partir desta sexta-feira (dia 16). A produção é uma organização da Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, junto com a Fundação Cultura (FCBM). Além dos shows para animar a galera, o local terá praça de alimentação que ficará em funcionamento até o dia 27, sempre das 12h às 23h.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Paciello, evidenciou que este evento é um dispositivo do ‘Sabadão de Compras’ – estendido para uma melhor experiência neste final de ano. “Até o dia 27 de dezembro teremos atrações na Praça da Liberdade. Aquele que quiser fazer as compras de fim de ano com calma, com um bom som e atratividades, podem ir ao Centro. Os food trucks ficam na praça, geram lazer. Além disso, ganhamos mais uma faixa de estacionamento na Avenida Joaquim Leite para maior comodidade aos munícipes”, comentou.

A gerente de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Bhella Santos, destacou a importância de agregar o turismo de lazer com a economia da cidade. “Estamos vivendo um momento ímpar em Barra Mansa. Isso demonstra que o comércio do município continua atrativo, movimentando a economia. Estamos cada vez mais apostando no turismo de lazer e de comércio, além do religioso”, disse.

Além disso, Barra Mansa está recebendo inúmeros atrativos culturais organizados pelo presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo.

Programação:

Dia 16/12, às 20h: show com Naty Rios

Dia 17/12, às 15h: show com Carlinhos Mininja

Dia 18/12, às 17h: show com Opsamba

Praça de alimentação até o dia 27/12, das 12h às 23h.

Foto: Felipe Vieira