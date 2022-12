Um homem, de 34 anos, foi preso na tarde de quinta-feira (dia 15), em Sapucaia, por suspeita de envolvimento em uma tentativa de homicídio, ocorrida na última sexta-feira (dia 7). O indivíduo foi localizado no bairro Barão, no distrito de Jamapará, onde recebeu voz de prisão.

De acordo com a Polícia Civil, dois homens estavam em uma moto e foram baleados enquanto passaram pela BR-393. Além desse crime, o preso também é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no mesmo bairro em que as vítimas foram atacadas.

O homem foi levado para a delegacia de Sapucaia e está à disposição da Justiça.