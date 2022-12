A Defensoria Pública da União (DPU) em Volta Redonda realiza nesta sexta-feira (dia 16) uma audiência pública para avaliação da prática ‘A Defensoria vai aonde o Povo Pobre está’. O evento acontecerá das 18h às 20h, por meio da plataforma virtual Teams, e será transmitido pelo canal da Defensoria no Youtube.

A audiência é um processo de avaliação coletiva e prestação de contas do projeto. Também tem o objetivo de promover reflexões sobre a prática e a compreensão do modelo de atendimento dos órgãos de defesa de Direitos Humanos, em especial da Defensoria Pública da União. A audiência inicia com a mesa de abertura, seguida da prestação de contas do projeto.

Dando continuidade, haverá a fala de movimentos e organizações que participam do projeto, como lideranças quilombolas, catadoras e catadores de materiais recicláveis, caiçaras, população de rua, Fórum Justiça e outros movimentos sociais. Às 20h, haverá um momento cultural, encerrando com uma confraternização.

A Defensoria vai aonde o Povo Pobre está

Desde 2016, a DPU em Volta Redonda coordena o projeto ‘A DPU Vai Aonde o Povo Pobre Está’, atuando junto às comunidades quilombolas, caiçaras, catadoras e catadores de materiais recicláveis, dentre outros localizados no Sul Fluminense e na Costa Verde.O projeto visa a promover educação em direitos e prestar assistência jurídica a comunidades e grupos em situação de vulnerabilidade. Desde 2019, conta com verba do Fundo de Direitos Difusos do Ministério da Justiça e Segurança Pública para a sua execução.

A equipe de defensores e colaboradores da DPU desloca-se até as comunidades, possibilitando o acompanhamento mais próximo das principais dificuldades enfrentadas pela população e o diagnóstico para se pensar em atuações mais eficazes, prioritariamente extrajudiciais, para a solução de demandas locais. Também ajuda na aproximação entre as comunidades e os coletivos, proporcionando o fortalecimento mútuo através de trocas de experiências e vivências em áreas de dificuldade comum.