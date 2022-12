Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam, na madrugada desta sexta-feira (dia 16), diversos produtos falsificados, sem nota fiscal, na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. A ação aconteceu por volta das 00h10, quando a equipe da PRF abordou um Polo de cor prata, na altura do km 233.

Segundo o condutor e o passageiro, o carro havia saído do Brás, em São Paulo, com destino ao bairro de Bangu, no Rio. Após abordagem ao veículo, foi feita uma verificação no compartimento interno do automóvel, onde foi encontrado o material ilegal, distribuído em sacolas pretas.

A equipe apurou que os dois ocupantes do Polo realizaram compras de produtos falsificados de marcas famosas para poder revender futuramente na loja de propriedade de um deles.

De acordo com a PRF, um dos homens foi qualificado como autor e o outro como testemunha do crime de violação de direito autoral com agravante de obter lucro e distribuir sem a expressa autorização dos titulares de direito. Ao todo, foram apreendidas 100 unidades de peças, entre sapatos, tênis, bolsas e roupas, produzidos de forma ilegítima. Os dois homens foram conduzidos à 94ª DP.

Foto: Divulgação PRF