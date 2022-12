Um carro pegou fogo depois de bater na traseira de um ônibus na noite de sábado (dia 17) na Avenida dos Trabalhadores, no bairro Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.

O Corpo de Bombeiros esteve no local mas, segundo a corporação, ninguém ficou ferido e o fogo foi controlado rapidamente.

O acidente aconteceu em um horário de bastante movimento no trecho e, com isso, o trânsito ficou lento. A situação foi normalizada assim que os veículos foram retirados do local.

Foto: Tribuna Sul Fluminense