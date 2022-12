O deputado estadual Jari de Oliveira (PSB) esteve nesta semana no Ciep 286 Murilo Portugal, em Barra do Piraí, e também conversou com representantes do projeto ‘Mulheres Apoiando a Educação’, o MAE. O convite para a visita ocorreu durante a edição da última segunda-feira (dia 12), do projeto ‘Deputado na Sua Cidade’, realizado no distrito da Califórnia. A unidade da rede estadual de ensino recebe estudantes do Ensino Fundamental II e Ensino Médio.

“Fui recebido pelo diretor Geraldo Lopes Rodrigues, que também é professor de Educação Física no colégio, e aproveitei para parabenizá-lo pelo zelo com que conduz a unidade, assim como a todos os profissionais que lá atuam. Além disso, coloquei o nosso mandato à disposição para ajudar em qualquer necessidade junto à secretaria de Estado de Educação”, disse Jari.

No dia seguinte, o parlamentar esteve em reunião com representantes do projeto MAE, que visa aproximar as responsáveis por alunos da rede estadual da escola de seus filhos. Através de contratação temporária, essas mulheres auxiliam as equipes diretiva e técnico-pedagógica, participando da rotina escolar, recebendo uma bolsa que ajuda nas despesas da família.

Jari reforçou que o MAE faz parte de uma política de valorização da Educação no estado. “Conversei com o secretário de educação do Rio de Janeiro, Alexandre Valle, e o contrato deste trabalho será renovado”, afirmou Jari, que nesta sexta-feira (dia 16) será diplomado para o mandato entre 2023 e 2026.

Foto: divulgação