Levar mensagens de amor e paz a quem está precisando. Foi com este pensamento que o Papai Noel da Prefeitura de Volta Redonda iniciou nesta segunda-feira (dia 19) visitas a hospitais da cidade e presenteou pacientes, familiares e funcionários com sua presença e palavras de incentivo e acolhimento. Houve ainda a distribuição de brinquedos para as crianças internadas, que receberam com emoção o gesto.

“Essa é uma parceria que adotamos no ano passado e estamos novamente levando esse símbolo que é o Papai Noel para quem está passando por um momento difícil. Um gesto simbólico, mas que acreditamos que o carinho levado por ele ajuda muita gente a superar as dificuldades”, afirmou o diretor-presidente do Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), Paulo Cesar de Souza, o PC, que coordena a comissão de Natal da prefeitura.

A primeira unidade de saúde a receber a presença do bom velhinho foi o Hospital Hinja, no bairro Jardim Amália. Após percorrer setores do hospital, o Papai Noel e suas ajudantes foram às enfermarias e na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Neonatal, onde puderam presentear os pequenos pacientes com brinquedos e receberam em troca muita alegria estampada no rosto.

“Ele veio representar a magia do Natal para nossos pacientes e colaboradores do hospital. É tempo de refazermos planos, reconsiderar os equívocos e retomar o caminho para o ano ficar cada vez mais próspero, e que todos os pacientes e nós colaboradores tenhamos dias mais felizes”, ressaltou Elizângela Laffite, gerente operacional no Hospital Hinja.

A próxima parada do Papai Noel acontece nesta terça-feira, às 9h, no Hospital Municipal Dr. Munir Rafful, o Hospital do Retiro. O prefeito Antonio Francisco Neto destacou a importância de ações como essa para a população.

“O processo de reconstrução da nossa cidade segue firme e também envolve ações como essa, que leva esperança, palavras e gestos de carinho e acolhimento a quem mais precisa. Esse é o espírito do Natal. Nossa cidade está linda, toda iluminada, e tenho certeza que este será um Natal de amor e união entre as famílias em Volta Redonda”, frisou o prefeito.

