A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMMADS) adquiriu este mês uma estação compacta portátil para monitorar a qualidade do ar no município. Ele será instalado a partir de janeiro de 2023 em vários pontos da cidade e terá seus dados monitorados através do “Programa MonitorAr”, em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Em janeiro deste ano, a Secretaria já tinha recebido um aparelho com essa funcionalidade. Ele foi emprestado pela empresa JCTM e instalado no Parque da Cidade, visando a análise de partículas sólidas e gasosas. Graças ao equipamento, foi possível monitorar a qualidade do ar do município durante cinco meses.

Ao entenderem a necessidade dessa medição, a Secretaria adquiriu o próprio equipamento. Os pontos de referência para hospedar os equipamentos são de caráter educacional, junto aos escolares e os docentes, por serem receptores muito sensíveis aos efeitos da poluição do ar.

A instalação será realizada em instituições nos bairros Boa Vista, São Luiz, Santa Clara, Centro, Vila Maria, Vila Ursulino e em Rialto.

O equipamento adquirido é a ECMQar, que possui sensores para medições dos gases: dióxido de enxofre (SO2), dióxido de nitrogênio (NO2), ozônio (O3), monóxido de carbono (CO) e Compostos Orgânicos Voláteis (COV), bem como para material particulado (PM10 e PM2.5). Além disso, a ECMQAr possui integração com os sensores meteorológicos: direção e velocidade do vento, pressão atmosférica, temperatura do ar e umidade relativa do ar.

As informações horárias geradas pela ECMQAr serão enviadas para uma plataforma na nuvem, disponibilizadas em tempo real para a Prefeitura de Barra Mansa e a UFRJ. O processo, que contará com a participação de bolsistas, fará o acompanhamento do monitoramento, bem como elaborará relatórios mensais.

O secretário da pasta, Vinícius Azevedo, destacou como este equipamento será benéfico para o município. “O ‘Programa MonitorAR’ vai possibilitar o acompanhamento contínuo da qualidade do ar de Barra Mansa. Assim, poderemos saber se existe alguma influência das empresas em eventos ambientais e cobrar programas e ações para mitigar os impactos causados, caso sejam comprovados. Além disso, este equipamento também é uma estação de monitoramento meteorológico”, disse.

Foto: Divulgação