Agentes da Polícia Rodoviária Federal recuperaram, na manhã desta terça-feira (dia 20), um veículo com registro de roubo na Rodovia Presidente Dutra, em Resende. O fato ocorreu por volta das 10h45, na altura do km 310, onde a equipe de patrulhamento tático sinalizou para um Fiat/Uno, que desobedeceu a ordem de parada e fugiu pela contramão da via marginal.

Os policiais perseguiram o carro e conseguiram abordá-lo a cerca de 1km do local inicial de parada. De acordo com a PRF, os indivíduos, assim que pararam o veículo, tentaram fugir novamente, dessa vez a pé, mas foram contidos. Os três ocupantes teriam admitido ser integrantes da facção TCP (Terceiro Comando Puro) e com diversas passagens por roubo e tráfico de drogas.

Durante a fiscalização e a análise dos elementos identificadores do veículo, foi observado que havia indícios de adulteração e, ao ser feita uma consulta nos Sistemas PRF, foi constatado que o veículo original tinha ocorrência de roubo registrada em junho deste ano, na capital.

Indagado pela equipe sobre a procedência do carro, o condutor afirmou que tinha pego emprestado de um colega que mora em Resende. Os ocupantes e o veículo foram encaminhados à 89° DP para a adoção das medidas legais cabíveis.

Foto: Divulgação PRF