Agentes da Polícia Rodoviária Federal recuperaram, no começo da tarde desta terça-feira (dia 20), uma ave silvestre na Dutra, em Resende. O fato ocorreu por volta das 12h20, quando as equipes da PRF realizavam um deslocamento.

Os policiais avistaram um Gol e deram ordem de parada ao automóvel, constatando que o condutor transportava uma ave em uma gaiola no assoalho do veículo do lado do passageiro.

Devido ao fato de que o condutor não tenha apresentado nenhum registro do animal, o mesmo foi apreendido e encaminhado para Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Barra Mansa. Após assinar o Termo Circunstanciado de Ocorrência, o motorista foi liberado.

Foto: Divulgação PRF