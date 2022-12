Um desentendimento entre dois vizinhos terminou com um homem preso e outro ferido, na tarde de terça-feira (dia 20), em Volta Redonda. O crime ocorreu no bairro Eucaliptal onde, de acordo com informações preliminares, o primeiro indivíduo esfaqueou o segundo, de 54 anos. A razão do ataque, segundo testemunhas, seria um carro estacionado em local supostamente indevido.

O suspeito teria pedido à vítima que retirasse o automóvel de determinado local e, diante da negativa, esfaqueou o vizinho na região da barriga. A vítima foi levada para o Hospital São João Batista e já recebeu alta. Já o agressor foi encaminhado para a 93ª DP (Volta Redonda) e está á disposição da Justiça.