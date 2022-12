Das 40 vagas de estágio para a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Volta Redonda (Smel), 33 foram preenchidas por estudantes de Educação Física do UniFOA. O resultado final do processo seletivo, organizado pela Secretaria Municipal de Administração (SMA), foi divulgado no dia 9 de dezembro e foi motivo de muito orgulho para o Centro Universitário de Volta Redonda.

O coordenador do curso de Educação Física, Silvio Vilela, acredita que essa conquista é fruto de um trabalho bem feito. “Esse é um resultado expressivo para as nossas avaliações de gestão do curso. Logicamente, nosso objetivo é preparar o discente para exercer a sua profissão e o resultado mostra que estamos no caminho certo”, destaca Silvio. No último resultado do Enade, inclusive, a Educação Física do UniFOA conquistou o melhor Conceito Enade no estado do Rio de Janeiro dessa graduação, entre as Instituições de Ensino Superior (IES) privadas.

Ele ainda comentou sobre a estudante que passou em primeiro lugar: “Se o discente está sendo testado e aprovado ainda durante sua fase de formação, significa que o trabalho está sendo bem feito. A discente que passou em primeiro lugar ainda está no quarto período do curso, o que potencializa ainda mais as informações desse resultado”.

Experiência fundamental por meio do estágio

Angélica Teixeira Pereira, aluna do quarto período, falou da importância desse estágio para a sua formação. “A Smel realiza vários tipos de atividades relacionadas a Educação Física: ginástica, dança, esportes, eventos. Então, eu acredito que terei a chance de vivenciar várias experiências que enriquecerão minha formação”, comemora.

Ela destaca ainda que não quer apenas cumprir as horas de estágio, “mas realmente aproveitar para aprender na prática.”

Esse resultado é fruto de muita dedicação e esforço, Angélica comentou que além de estudar de acordo com a bibliografia sugerida no edital, sua monitoria em Anatomia, e participação no grupo de estudos de Fisiologia do exercício também contribuíram para essa classificação honrosa.

A Smel possui muitos projetos esportivos e de lazer em Volta Redonda e os estagiários irão apoiar, auxiliar os professores durante as aulas, participar do planejamento das atividades, de eventos, entre outras ações. O coordenador do curso acredita que eles serão muito importantes no dia a dia da secretaria para poder oferecer mais esporte e saúde à população.

Confira os alunos da Educação Física do UniFOA aprovados para o estágio da Secretaria de Esporte e Lazer de Volta Redonda:

João Gabriel Barbosa Azevedo; Angélica Teixeira Pereira; Rafael Dias da Cunha Júnior; Vanessa Aparecida Trindade Hilário; Caio Henrique Lopes Dias; Matheus Martins de Souza; Lucas Siqueira Soares; Marcella Fonseca Costa Parreira; Pedro Lucas da Silva; Chayeny da Silva Leal; Fábio Fagundes de Almeida Filho; Yasmin de Souza Silva; Thiago Vinícius Juliano Berçot, Wallace Fabrício Pamplona; Guilherme Monachesi Tommaso; Julliana Araújo Buenos Frauches; Douglas Teixeira da Silva; Pedro Paulo Rodrigues Pereira; Leticia Eller Pereira; Victor Augusto Coelho Soares; Bianca Silva Pereira; Pedro Henrique Ramos Franco; Hudson Miranda dos Santos; Marcela Corrêa Dias Rodriguês; Beatriz da Cruz Ribeiro dos Santos; Wallace Paulo Pereira; Emanuelle Pereira Lidonio dos Santos; Clarissa Tavares Nascimento Reis; João Gabriel da Silva Marinho Bonifácio; Gabriel Moreira Pacheco; Guilherme Silva da Souza; Thamires Ribeiro do Carmo; Fernando Pereira de Brito; Daniel de Almeida Silva.

Foto: divulgação