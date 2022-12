A última entrega do biodiesel produzido no Laboratório de Biodíesel da Univassouras foi feita nesta quarta (dia 21). O material é processado a partir do óleo de fritura cedido pela Prefeitura de Vassouras, dentro dos parâmetros de qualidade estabelecidos pela Agência Nacional de Petróleo. Alunos e professores do curso de Engenharia Química desenvolvem o projeto que contribui para o desenvolvimento da Ciência, da Tecnologia e da proteção ao Meio Ambiente.

A produção do biodiesel teve início em maio de 2022. O projeto BioVassouras é uma parceria entre a Universidade de Vassouras e a Prefeitura por meio da Secretaria do Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural, além da CesbraBiodíesel, que compreende um conjunto de ações direcionadas ao fortalecimento da Educação Ambiental através do Plano Municipal de Educação do Município de Vassouras.

Segundo a coordenadora do curso de Engenharia Química da Univassouras, professora Cristiane Siqueira, o projeto de biodiesel é uma oportunidade de estágio para os alunos e de grande aprendizado profissional. Dentre as diversas motivações para o projeto, a produção do biodiesel está diretamente relacionada à preservação do meio ambiente e a proteção dos recursos hídricos. “É importante ressaltar também a necessidade de capacitação para a forma correta de armazenamento e coleta do óleo residual”, declara Cristiane.

O projeto também desenvolve, em parceria com a Prefeitura de Vassouras, por meio da Secretaria de Educação, a capacitação para professores de Ciências Naturais da Rede Municipal de Ensino, que tem como tema “A disseminação da ciência na produção de biodiesel, sabão e bioplástico com óleo residual de fritura”.

De acordo com a profa. Cristiane Siqueira há perspectivas para próximos anos de ampliação do fornecimento devido ao tamanho do laboratório da Univassouras. “Com isso, poderíamos propor a busca de novos parceiros para montagem de uma unidade com uma capacidade maior para ampliar o fornecimento”, conclui.

Foto: divulgação