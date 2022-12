A Polícia Rodoviária Federal prendeu, na terça (dia 20), um homem de 34 anos que transportava mais de 5 mil cápsulas de droga na Via Dutra, em Piraí. Ele conduzia um carro, que foi abordado a 2 km do posto Caiçara, durante uma operação conjunta das polícias Civil e Rodoviária Federal.

Os policiais encontraram quase cinco mil cápsulas de cocaína e 440 cápsulas de maconha escondidas no interior do tanque de combustível do carro. Segundo a Polícia Civil, o armazenamento foi modificado para o transporte dos entorpecentes.

O motorista contou que buscou as drogas na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, e estava levando para Resende. Os agentes informaram que ele exerce o papel de “piloto”, sendo responsável por transportar entorpecentes, arma ou dinheiro de um endereço a outro.

Ele foi levado para a delegacia de Piraí e está à disposição da Justiça.

Foto: PRF