Em cerimônia realizada no Centro de Estudos Severino Sombra na tarde da terça-feira (dia 20), o Hospital Universitário de Vassouras inaugurou o Serviço de Radioterapia. A solenidade contou com a presença do secretário-executivo do Ministério da Saúde, Marcus Vinícius Dias, dos deputados federais Júlio Lopes (PP) e Dr. Luizinho (PP) e da subsecretária adjunta da Secretaria Estadual de Saúde, Cláudia Mello. Com a radioterapia, o HUV passa a oferecer, pelo SUS, todo tratamento oncológico a pacientes de Vassouras e região.

A vice-prefeita Rosi Silva exaltou o esforço do presidente da Fundação Educacional Severino Sombra, engenheiro Marco Capute, no sentido de ampliar o atendimento a pacientes com câncer. “Com a radioterapia, a gente consegue fechar o ciclo do tratamento de câncer, um sonho do presidente Marco Capute”. Coordenadora do Serviço de Oncologia do HUV, Ana Paula Ribeiro mostrou a importância do serviço para Vassouras e região. “Sem o serviço aqui, os pacientes esperam até 4 meses pelo procedimento, pela radioterapia”. Ela aproveitou para reivindicar dos parlamentares, da Secretaria Estadual de Saúde e do Ministério da Saúde um aparelho de ressonância magnética para o HUV. “A nossa demanda só cresce. Em cinco anos, fomos de 100 pacientes para mais de 900. Queremos a ressonância magnética para salvar vidas”. Anunciado pelo governador reeleito Claudio Castro como secretário de Saúde em seu segundo mandato, que começa em janeiro, Dr. Luizinho anunciou que ele e o deputado Julio Lopes irão providenciar a ressonância magnética para o HUV, dando a entender que apresentariam uma emenda ao Orçamento da União.

O deputado federal Julio Lopes apontou que a radioterapia é mais uma conquista de uma instituição de “homens de propósito e uma liderança inspiradora”. Vice-presidente da Fusve, Gustavo Amaral também reforçou a importância da liderança de Marco Capute para a instituição. Claudio Medeiros Guimarães, superintendente de Saúde, Projetos e Manutenção do HUV, discursou no mesmo sentido. Marcelo Paiva, diretor-geral do HUV, afirmou que a radioterapia “garante a integralidade do serviço oncológico, que é referência para 11 municípios, atendendo a uma região que chega a 1 milhão de habitantes”. Para Marcelo, a equipe trabalha impulsionada pela liderança de Capute “que nos faz acreditar em sonhos”.

O futuro secretário estadual de Saúde lembrou que uma lei federal garante atendimento em 60 dias a qualquer brasileiro diagnosticado com câncer. “O desafio hoje é o diagnóstico”, avaliou. Ele ressaltou a importância da Fusve, que “faz a diferença em duas áreas fundamentais, a Saúde e a Educação. Fundamental para Vassouras, a região e o estado”. Para o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Marcus Vinícius Dias, a inauguração da radioterapia simboliza o “espírito de Vassouras”. “Em Vassouras, temos a comunidade integrada ao Poder Público, que é parceiro da iniciativa privada e isso traz resultados benéficos para a população”. Segundo Dias, o plano de expansão da radioterapia no SUS foi lançado em 2014. “Foi lançado por outro governo, mas demos continuidade por entendermos que as políticas públicas devam ser perenes”. O serviço de Radioterapia funciona em um prédio anexo ao HUV.

Foto: divulgação