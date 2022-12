Um homem – de nome e idade não divulgados – foi detido nesta segunda-feira (dia 27) por porte ilegal de arma de fogo, em Volta Redonda. O fato ocorreu na Rua Deolindo Miguel, no bairro Fazendinha.

De acordo com a ocorrência, agentes da Polícia Militar realizavam patrulhamento pelo local, quando se depararam com o suspeito portando uma espingarda calibre 12mm com 12 munições. A equipe deteve o elemento que, segundo os PMs, informou pertencer ao tráfico de drogas do bairro Vila Brasília.

A arma foi apreendida e a ocorrência apresentada na 93ª DP (Volta Redonda).