Um rapaz de 24 anos foi detido, na segunda-feira (dia 24), após invadir uma padaria e agredir o proprietário do estabelecimento com um soco inglês, em Barra Mansa. A confusão ocorreu no bairro Monte Cristo e, segundo a Polícia Militar, teria sido motivada por ciúmes.

De acordo com o que foi apurado, o jovem teria encontrado uma mensagem comprometedora entre sua esposa e o comerciante e, inconformado, cometeu a agressão.

A vítima foi socorrida e levada para a Santa Casa. Já o agressor foi encaminhado para a 90ª DP (Barra Mansa) e autuado por ameaça e lesão corporal.