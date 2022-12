Policiais civis da Delegacia do Consumidor (Decon), em ação integrada com o Conselho Regional de Odontologia (CRO), identificaram e prenderam, na segunda-feira (dia 26), uma mulher acusada de exercício ilegal de odontologia. Ela se apresentava como dentista e realizava procedimentos estéticos sem a formação necessária.

Com base em informações do Setor de Inteligência, os agentes foram até um salão de beleza, no Centro do Rio. Nos fundos do estabelecimento, havia uma sala com maca onde a estudante do sétimo período de odontologia realizava procedimento de harmonização orofacial.

Ao ser abordada pelos policiais, ela confirmou não possuir a habilitação devida para o serviço. Foram encontrados produtos como toxina botulínica, ácido hialurônico e anestésicos. A ação foi acompanhada por um perito do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), que confirmou a atividade irregular no local.

A autora foi conduzida para a Decon, onde assinou termo circunstanciado pela prática do exercício ilegal da odontologia.