Durante fiscalização na BR-116, em Piraí, nesta quinta-feira (dia 29), agentes da Polícia Rodoviária Federal recuperaram um veículo roubado na cidade do Rio de Janeiro. O fato ocorreu na altura do km 233, onde a a equipe teve sua atenção voltada para o HB20 prata. De acordo com a PRF, foram solicitados os documentos ao condutor, tendo este apresentado Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e Carteira Nacional de Habilitação.

Após fiscalização dos elementos identificadores do veículo, os agentes verificaram se tratar de clone, tendo sido o carro original roubado em julho deste ano, na capital.

Diante dos fatos, o condutor foi encaminhado a 94° Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Foto: Divulgação PRF