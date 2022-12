Morreu nesta quinta-feira (dia 29), em São Paulo, o eterno Rei do Futebol, Edson Arantes, o Pelé. Maior jogador da história, Pelé estava internado há um mês, no Hospital Albert Einstein, lutando contra uma infecção respiratória. Aos 82 anos, ele também vinha sendo acompanhado em um tratamento de um câncer no cólon.

Ainda não há informações sobre o velório do “Rei”, mas especula-se que uma vigília aconteça na Vila Belmiro e que o sepultamento ocorra em Santos. O falecimento foi confirmado pela filha mais velha, Kely Nascimento.



No início deste ano, foi confirmada a metástase — disseminação do câncer — no intestino, pulmão e fígado. O último boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein foi no dia 21, quando os médicos informaram sobre a piora do quadro de Pelé.

Pelé deixa a mulher Márcia Aoki e seis filhos. Sandra Regina Machado, filha de um caso extraconjugal, morreu em 2006, dez anos depois de ter reconhecida a paternidade.

Atleta do Século

Nascido em Três Corações (MG), Edson Arantes se profissionalizou no futebol aos 15 anos, pelo Santos, onde conseguiu erguer 45 taças. Foi o primeiro jogador a ultrapassar a marca de mil gols. Aos 17 anos, liderou o Brasil na conquista do primeiro título mundial com seis gols. Sua última participação na Copa do Mundo foi em 1970. Além das camisas da seleção brasileira e do Santos, Pelé também defendeu as cores do New York Cosmos, pelo período de 1975 a 1977, ano em que se aposentou.

Foto: Joedson Alves/AFP