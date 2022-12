O setor de inteligência da Guarda Municipal de Volta Redonda, em trabalho integrado com a Polícia Civil, identificou um homem que participou do ‘rolezinho’ na véspera e no dia do Natal, quando motocicletas passaram por vários bairros de Volta Redonda fazendo muito barulho e manobras perigosas. Ele foi intimidado a prestar esclarecimento pela 93ª DP (Delegacia de Polícia) nessa quinta-feira (dia 29), e teve o seu veículo recolhido ao Depósito Público, cumprindo medidas administrativas com base no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

De acordo com os agentes de segurança pública de Volta Redonda, várias pessoas foram identificadas como integrantes do ‘rolezinho’ e estiveram na DP para serem ouvidas. O titular da 93ª DP, delegado Luiz Jorge Rodrigues, afirmou que está “empenhado pessoalmente em responsabilizar quem leva insegurança ao trânsito e causa transtornos à população”, garantiu.

“Vamos continuar identificando esses condutores, que trazem transtornos para o cidadão de Volta Redonda, não respeitando as crianças, idosos, enfermos e os portadores de autismo, que sofrem com a algazarra feita por eles. Sem contar o perigo para quem está transitando pela via ou calçada, por conta de manobras perigosas”, afirmou o secretário Municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

O secretário Luiz Henrique ainda acrescentou que “estão de parabéns os profissionais da Policia Civil e da GMVR que têm trabalhado incansavelmente para responsabilizar essas pessoas, até tirar a moto de circulação”, finalizou.

