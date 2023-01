O Resende venceu o Boavista na tarde deste domingo, dia 22, no estádio do Trabalhador, pela terceira rodada do Campeonato Carioca 2023. Igor Bolt e Bismarck marcaram os gols da vitória alvinegra. Matheus Alessandro anotou para os visitantes.

Com o resultado positivo, o Gigante do Vale pula para a sétima posição na tabela, com três pontos ganhos.

Na próxima rodada, o Alvinegro tem o clássico do Sul Fluminense diante do Volta Redonda, na quarta-feira, dia 25, às 19h, no estádio Raulino de Oliveira.

O jogo

Pressionando desde o primeiro minuto de jogo, o Resende quase abriu o placar aos três minutos. Dener cruzou, Zizu tentou um voleio, mas a bola saiu mascada e sobrou para Igor Bolt, que finalizou por cima.

O Gigante do Vale seguiu pressionando e assustou novamente aos 13 minutos com Léo Itaperuna, que finalizou para defesa de Ary. Por sua vez, o Boavista apostava nos contra-ataques e quase marcou aos 21 minutos, mas Léo Mello parou em grande defesa de Jefferson Luis.

Aos 26 minutos, Léo Itaperuna foi derrubado na área. Pênalti para o Resende que Igor Bolt cobrou com perfeição, deslocando o goleiro para abrir o placar no estádio do Trabalhador. Porém, a vantagem alvinegra durou pouco tempo. Aos 39 minutos, também de pênalti, Matheus Alessandro empatou o jogo.

Na volta do intervalo, o Resende retornou pressionando e, antes dos cincos minutos, criou três chances de marcar o segundo. Na primeira, Geovani parou em Ary após chute da entrada da área. Nas outras duas, Igor Bolt finalizou à esquerda do gol, com a bola saindo muito perto da trave.

Precisando da vitória, Sandro Sargentim colocou Vinícius Balotelli e Bismarck em campo. Mudanças que deram certo. Aos 40 minutos, Balotelli escorou para Bismarck, que antecipou o goleiro e mandou para o fundo das redes, decretando a vitória do Resende.

Campeonato Carioca 2023 – 3ª rodada

Resende 2×1 Boavista

(22/01/2023 – estádio do Trabalhador – 15h30)

Resende: Jefferson; Bartell (Medina), Hiago Cena, Rayne e Kevyn Lucas; Kevin Fraga (Paulo Victor), Dener, Geovani (Yan) e Zizu (Vinícius Balotelli); Igor Bolt e Léo Itaperuna (Bismark). Técnico: Sandro Sargentim.

Gols: Igor Bolt e Bismarck (RES); Matheus Alessandro (BVT)

Cartão amarelo: Bartell e Medina (RES); Jairo, Alex Galo e Elivelton (BVT)

Foto: André Moreira/Resende