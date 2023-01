A manhã ensolarada foi perfeita para a realização da 32ª edição da Corrida Rústica de São Sebastião neste domingo (dia 22), em Barra Mansa. O evento, que é promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL), contou com cerca de 1.000 corredores, dispostos a percorrer um trajeto de 7 quilômetros, passando pelo Centro e bairros ao redor.

A corrida já é marca registrada das comemorações do padroeiro da cidade e atrai atletas não só do local, mas também de diversos municípios da região. Segundo o coordenador da SMJEL, Elias Barbosa Romeiro, a Corrida de São Sebastião é uma das provas mais antigas do Sul Fluminense. “Os grandes incentivadores do evento foram os atletas Mário Pasquinelli, que em vida esteve presente em todas as edições, e Luís Antônio dos Santos, que foi bicampeão na Maratona de Chicago”.

Quem se sagrou campeão geral nesta 32ª edição foi o morador Damião da Silva Rodrigues, de 33 anos, que percorreu todo o trajeto em 23 minutos. “Tenho que agradecer os responsáveis pela organização. Estão de parabéns. A Guarda Municipal nos deu apoio e tivemos pontos de água à disposição durante a corrida”, comentou.

O secretário de Educação de Barra Mansa, Marcus Barros, que tem se dedicado a corridas nos últimos anos, não perdeu a oportunidade neste domingo. “Eu fico muito feliz de participar de uma prova tão bem organizada, em nível nacional, dentro de minha cidade. Tanto como secretário como corredor amador é um orgulho muito grande”.

A vice-prefeita Fátima Lima esteve presente na largada e destacou a importância do evento dentro das atividades no mês do padroeiro de Barra Mansa.

“A festa de São Sebastião e a corrida são muito tradicionais. É uma oportunidade para todos confraternizarmos e interagirmos, principalmente depois de ficarmos muito tempo sem poder estar em uma aglomeração. É importante também porque participam muitas pessoas de outras cidades e isso ajuda a movimentar nossa economia”.

Corrida Infantil

O evento deste ano teve uma novidade: a 1ª Corrida Infantil de São Sebastião, em que puderam participar crianças de 7 a 14 anos. O percurso de 800 metros foi realizado na Avenida Joaquim Leite. A vencedora da categoria foi Ana Mel Fernandes Oliveira da Silva, de 9 anos. A mãe, Gisele Mara Fernandes da Silva, muito orgulhosa da vitória da filha, disse que sempre a incentiva a praticar atividade física.

“Assim como se alimentar bem e beber bastante água, é muito importante que as crianças se exercitem para crescer de forma saudável”, concluiu.

Fotos: Chico de Assis