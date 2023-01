Em partida realizada neste domingo (dia 22), o Volta Redonda venceu o Audax por 3 a 2 no estádio Raulino de Oliveira.

O Audax abriu o placar com Raphael Lopes e colaboração do goleirão Jefferson.



O Voltaço empatou com gol de Lelê, que também marcou no primeiro minuto do segundo tempo. Aos 6 minutos, Alix Vinícius ampliou de cabeça. O Audax diminuiu a vantagem com Higor Leite, aos 38.

Foto: Raphael Torres