A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (dia 27) a Operação Ouro de Tolo, que visa desmontar um esquema de distribuição de notas falsas e de remédios abortivos, com anúncios nas redes sociais.

Os agentes foram às ruas visando cumprir três mandados de busca de apreensão, expedidos pela 3ª Vara Federal de São João de Meriti, em endereços residenciais de Mesquita e Nova Iguaçu, ambos na Baixada Fluminense.

Vale lembrar que, desde o início do ano, três pessoas já foram presas, em flagrante, em Japeri e Duque de Caxias, pela prática dos mesmos crimes.

Segundo a PF, o caso teve início com a prisão em flagrante de compradores de notas falsas em Mossoró, no Rio Grande do Norte. A situação auxiliou a descoberta de ramificações interestaduais de comércio desse tipo de material, com sinais de atuação nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste.

Foto: Divulgação PF