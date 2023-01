Quase 20 mil torcedores acompanharão de perto o duelo entre o Vasco da Gama e o Volta Redonda, que acontece a partir das 20h desta segunda-feira (dia 30). Com isso, a expectativa das equipes é de arquibancadas cheias em Cariacica, no Espírito Santo, onde acontece a disputa pela quinta rodada do Campeonato Carioca. Segundo a organização, foram adquiridos todos os 19.800 disponíveis.

O Vasco ocupa a sexta posição na classificação da Taça Guanabara, com cinco pontos, enquanto o Voltaço está na quinta colocação do ranking, com dois pontos a mais que o adversário.

Foto: Divulgação VRFC