O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado boiando no Rio Paraíba do Sul, em Pinheiral, na manhã desta segunda-feira (dia 30). O Corpo de Bombeiros foi acionado e removeu o cadáver próximo à Rua 12 de Outubro, no bairro Parque Maíra.

De acordo com informações passadas pela Polícia Civil, trata-se de um homem branco, de estatura mediana, com algumas tatuagens. O homem estava sem camisa e com uma bermuda vermelha.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal de Volta Redonda e o caso registrado na delegacia de Pinheiral.