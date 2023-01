Um acidente envolvendo um ciclomotor e uma carreta deixou uma pessoa ferida na madrugada desta terça-feira (dia 31), na Rodovia Presidente Dutra, em Resende. A colisão ocorreu na pista auxiliar na altura do km 310, no bairro Paraíso.

O motorista da carreta saiu ileso e declarou à Polícia Rodoviária Federal que estava entrando na pista auxiliar, tendo olhado para os dois lados, não avistando nenhum veículo. Segundo ele, o ciclomotor surgiu de repente, não conseguindo frear a tempo de evitar a colisão.

O condutor do ciclomotor, que não é habilitado e nem possui Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC), foi socorrido com ferimentos por equipe de resgate médico do Corpo de Bombeiros para o Hospital de Emergência de Resende. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

O ciclomotor foi removido para o pátio e aplicadas as devidas multas por estar com licenciamento vencido desde 2016, dirigir sem possuir CNH ou ACC e com pneu dianteiro em mau estado.

Foto: Divulgação PRF