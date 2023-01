Na manhã desta terça-feira (dia 31), o presidente do Sindicato dos Engenheiros de Volta Redonda, Fernando Jogaib, esteve na Rodovia do Contorno e participou de uma vistoria junto com o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (Crea-RJ), Luiz Consenza, além de representantes do Movimento Ética na Política (MEP), representantes da Comissão Ambiental Sul, da Associação dos Engenheiros, o vereador Paulinho AP e alguns arquitetos.

O objetivo do grupo é prestar auxílio técnico ao município na busca de soluções para os problemas do local. “Aproveitamos a presença do presidente do Crea-RJ no município e fizemos essa vistoria com vários registros, onde serão encaminhados aos especialistas do Conselho. Estamos analisando as possibilidades, do ponto de vista técnico, para ajudar o município na tomada de decisões quanto as ações no local. A nossa contribuição acontece para que os acidentes causados pelas condições da rodovia parem de acontecer e os motoristas possam trafegar com tranquilidade, obviamente, dentro dos limites de velocidade”, disse Jogaib.

O grupo também se reuniu, no dia anterior, no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto para se colocar a disposição para avaliar tecnicamente e propor soluções para os problemas na Rodovia do Contorno. “Estive no gabinete do prefeito para colocar a experiência dos engenheiros que compõe a diretoria do sindicato a disposição para ajudar nas análises dos problemas da rodovia e propor soluções”, disse o presidente do Senge, Fernando Jogaib.

Segundo Luiz Consenza, presidente do Crea-RJ, é preciso atenção na rodovia e o conselho se empenhará na ajuda à Prefeitura de Volta Redonda. “Não é o primeiro acidente que gera mortes. O Crea colocará especialista nas áreas Civil, Química e de Meio Ambiente para verificar o que está acontecendo. A falta de recuperação da estrada não pode custar mais vidas e isso precisa ser resolvido”, enfatizou Consenza.

A série de acidentes ocorridos, culminando no último sábado com a morte de quatro pessoas, levou a prefeitura a fechar a rodovia. Além disso, segundo o prefeito Neto, outras ações estão sendo encaminhadas para que o problema seja resolvido o mais rápido.

Para Jogaib, neste momento, a união de forças pode ser determinante para uma solução eficaz e rápida. “Sabemos que a prefeitura não tem gerenciamento e não pode realizar qualquer intervenção na rodovia. A ajuda que propomos, junto com o Crea, é de uma análise feita pela Câmara Especializada em Engenharia Civil, que tem como presidente um especialista em rodovias e poderá contribuir muito no encaminhamento de análise do local para o Dnit”, explicou.

Foto: Divulgação/Crea