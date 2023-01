Pelo segundo dia consecutivo, o caos está instalado no trânsito de Volta Redonda na manhã e início da tarde desta terça-feira (dia 31). Com o fechamento da Rodovia do Contorno por determinação do prefeito Neto (sem partido), centenas de caminhões, carretas e veículos de passeio estão desviando a rota para o trecho urbano do município.

Uns dos trechos mais críticos é o do bairro São Geraldo. Motoristas de caminhões bitrens estão encontrando dificuldades para acessar a Avenida Getúlio Vargas (trecho urbano da BR-393), por vezes tendo que realizar uma série de manobras.

Além disso, em consequência da altura das carretas, a fiação em diferentes pontos da Rua Capitão Benedito Lopes Bragança está sendo atingida, deixando moradores e comerciantes sem serviço de internet e de telefonia.

Outras regiões da cidade também registram pontos de congestionamentos, como na altura dos bairros Água Limpa, Centro, Vila Santa Cecília, Conforto, 207 e Ponte Alta. Chama atenção a ausência de equipes da operação ‘VR em Ordem’ e da Guarda Municipal, que deveriam auxiliar no controle do trânsito. A situação tende a piorar no final do dia, devido à previsão de chuva.

Motoristas relataram ter ocorrido dois incidentes na São Geraldo, por conta do excesso de caminhões na principal via do bairro. Em um deles, uma carreta quebrada dificultou ainda mais o fluxo de veículos. Posteriormente, um caminhão do tipo “cegonha” encostou em um poste. A orientação aos motoristas é para evitarem a via.

Fechada

Com 12,5 km de estrada, ligando a BR-393 (Lúcio Meira) à BR-116 (Via Dutra), a Rodovia do Contorno desde domingo (dia 29) está interditada nos dois trechos. O tráfego está restrito a veículos de moradores, ônibus e carretas que ultrapassem as dimensões permitidas no âmbito urbano.

A decisão de interdição foi tomada após o registro de acidentes na estrada, o último deixou quatro pessoas mortas e outras duas feridas. Nas últimas 48 horas, reuniões foram realizadas para buscar uma solução emergencial.

A Procuradoria-Geral do Município (PGM), vai à Justiça, na 3ª Vara Federal de Volta Redonda, solicitar uma audiência especial com o Dnit e o DER para a realização de manutenções emergenciais na Rodovia do Contorno. O pedido leva em consideração um laudo técnico da secretaria municipal de Transporte e Mobilidade Urbana que aponta diversos defeitos estruturais, como afundamentos, fissuras, trincas e rachaduras, que podem provocar novos acidentes.

Além das condições precárias de manutenção e sinalização, aumentando o risco no período de chuvas. Por conta de trincas no pavimento, há um bombeamento de um fino material que compõe a base do pavimento em diversos trechos. Por isso, sobre a pista é criada uma camada de lama, mesmo em dias sem chuva, provocando a perda do controle dos veículos pelos condutores e aumentando o risco de colisão frontal.