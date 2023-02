A Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas na manhã de terça-feira (dia 31) em uma área de mata do Morro da Conquista, no Santo Agostinho. Os traficantes fugiram ao notarem a chegada dos agentes.

A ação contou com agentes do GAT (Grupamento de Ações Táticas) e do Serviço Reservado e resultou na apreensão de 3.881 trouxinhas de maconha, 1.142 pedras de crack e 850 pinos de cocaína. O cálculo dos agentes é que as drogas renderiam renderiam quase R$ 25 mil ao tráfico.

Nenhum suspeito foi preso.

Foto: Polícia Militar