Guardas municipais de Volta Redonda prenderam um foragido da Justiça por infringir a Lei Maria da Penha. O caso aconteceu na segunda-feira (dia 30), durante um patrulhamento de rotina na Avenida Amaral Peixoto, no Centro. Os agentes abordaram o homem ao avistarem a motocicleta conduzida por ele estacionada irregularmente. O condutor disse que não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e tentou fugir. Houve perseguição, mas ele acabou detido.

O homem foi encaminhado à 93ª DP (Delegacia de Polícia), no Aterrado, onde foi constatado que contra ele havia um mandado de prisão em aberto, por infringência à Lei Maria da Penha. Na unidade policial, foi descoberto ainda que ele havia informado um nome falso aos guardas municipais durante a abordagem. O homem ficou preso e a motocicleta usada por ele, removida ao Depósito Público Municipal.

“Gostaria de parabenizar a todos os agentes envolvidos neste caso, guardas Cunha, Paneto, Amparo, de Oliveira, e C. Cunha, por terem agido com profissionalismo e com garra, cumprindo com excelência a determinação da Justiça, o cumprimento de mandado de prisão” afirmou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Foto: Cedidas pela GMVR