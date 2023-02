Em clima de folia, o Clube dos Funcionários realiza mais uma edição do maior pré-carnaval da região, “Uma Noite nos Mares do Sul”. O evento acontece neste sábado, dia 4 de fevereiro, a partir das 20h, e traz uma megaestrutura para o Parque Aquático da PET. O palco está sendo montado dentro da piscina olímpica e a decoração temática recebe as cores e elementos do carnaval.

Conhecido como uma das tradicionais festas pré-carnavalescas do Sul Fluminense, o evento promete animar o público com diversos ritmos, incluindo axé, samba e marchinhas. Este ano, a programação musical conta com shows da dupla Julinho Marassi e Gutemberg, DJ Raí nos intervalos, além da Banda Guerra e seus convidados: Diogo Senna, Hellen Reis, Marcella Paiva, Petriz, Ranieri e Vitão.

Alguns setores do evento já estão esgotados, mas os ingressos e camarotes seguem à venda podendo ser adquiridos na Secretaria do Clube, nas lojas South de Volta Redonda e Barra Mansa, ou pelo site da Guichê Web. A classificação etária é de 18 anos.