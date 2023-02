Neste final de semana, dias 4 (sábado) e 5 (domingo), a CCR vai realizar uma intervenção no asfalto da descida da Serra das Araras. A obra acontece de 6h às 18h no sábado e no mesmo horário no domingo.

Em razão disso, durante a obra, a pista de descida, no sentido Rio, será totalmente fechada e o fluxo de veículos acontecerá somente pela pista de subida, em direção à São Paulo. As informações foram divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal.

Segundo a PRF, a CCR fará toda a sinalização necessária.