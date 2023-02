O Volta Redonda venceu por 1 a 0 o Fluminense, na quinta-feira (dia 02), no Estádio Raulino de Oliveira. A vitória, com gol de Lelê, deixa o Voltaço na vice-liderança do Campeonato Carioca.

O camisa 18 do Voltaço chegou ao sétimo gol dele no Campeonato Carioca e é o artilheiro da competição. Dos 12 gols da equipe no Estadual, Lelê foi responsável por mais da metade deles.

O time volta a campo na segunda-feira (dia 6), contra a Portuguesa, na Ilha do Governador, às 20h. O jogo é pela sétima rodada do Campeonato Carioca.

Foto: Raphael Torres