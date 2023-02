Populares que nos últimos dias passaram pelas imediações da Rua 14, na Vila Santa Cecília, puderam acompanhar passo a passo a fase de desmobilização da área que em breve será construída a nova torre do Sider Shopping. Funcionários da empresa contratada pela CBS Previdência para a execução desta etapa da empreitada removeram paredes e grades do terreno.

O próximo passo, segundo apurou a Folha do Aço, será a parte de fundação. A entrega do projeto de expansão do Sider está programada para 2024. O complexo vai agregar mais de 6.500 m² de Área Bruta Locável (ABL), totalizando 17.500 m². O custo do investimento não foi revelado, mas especula-se que alcance R$ 100 milhões, incluindo a construção da passarela panorâmica interligando os dois prédios.

Foto: divulgação