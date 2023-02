Uma operação conjunta entre agentes da Polícia Rodoviária Federal e policiais do 10º Batalhão da Polícia Militar recuperou na noite desse domingo (dia 19) um veículo possivelmente clonado e que estaria envolvido com o tráfico de drogas na região de Piraí. A ação ocorreu por volta das 21h30, no km 258 da BR-116, no distrito de Arrozal.

O T-Cross estava sendo conduzido por uma mulher, de 38 anos, que acabou detida. Ao ser realizada inspeção veicular minuciosa no veículo foi constatado tratar-se de um “clone”, sendo o original de placa com registro de furto em dezembro do ano passado, no Rio de Janeiro.

A ocorrência foi apresentada na 94ª DP (Pirai) e o veículo foi apreendido pela Polícia Civil para ser levado à perícia.

Foto: Divulgação PRF