Uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar resultou na prisão de cinco suspeitos de envolvimento no arrastão ocorrido nesta quarta-feira (dia 22) na Serra das Araras, em Piraí. Segundo a PRF, quatro deles estão feridos.



A PM informou que os presos pertencem a uma milícia do bairro da Curicica, localizado em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. Eles foram socorridos, sendo encaminhados ao Hospital da Posse, localizado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Com o grupo criminoso, duas armas de fogo, carregadores de pistola, um bloqueador de aparelho celular, placas de veículos, equipamentos táticos e um veículo foram apreendidos. A ocorrência foi encaminhada à 52ª DP (Nova Iguaçu).

Arrastão

O arrastão foi praticado por volta das 13h, na altura do km 226, na pista sentido São Paulo. Com a confusão, alguns veículos tentavam fugir pela contramão, trafegando no acostamento da via Dutra.

Houve disparos de arma de fogo e um veículo Corolla prata foi roubado. O proprietário foi levado até a Unidade Operacional da PRF em Piraí e o carro foi recuperado horas depois por agentes do 24º Batalhão de Polícia Militar, sediado em Queimados.

Segundo informações apuradas pela PRF, foram, pelo menos, seis veículos envolvidos na ocorrência, sendo duas motocicletas e quatro automóveis. Após a ação, os criminosos seguiram no sentido Rio, pela contramão de direção.

Fotos: Divulgação PRF e PM

Desde então, equipes da PRF de Seropédica e Resende, além de agentes da Polícia Militar, iniciaram seus deslocamentos com o objetivo de identificar os veículos, bem como todos os envolvidos na ocorrência.