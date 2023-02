“Estive no momento do ocorrido, tivemos que sair do carro e deitar no chão. Eram uns 8 homens armados disparando, quebraram os vidros de um T-Cross, e levaram um Corolla cinza. Pessoas com crianças tiveram que sair do carro. Graças a Deus não teve vítimas e nem levaram nada nosso”. O relato, de certa forma aliviado, é de um motorista que estava presente na Serra das Araras nesta quarta-feira (dia 22), no momento em bandidos fizeram um arrastão, causando pânico e correria na altura do km 225 da pista sentido São Paulo, em Piraí.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), de fato, o Corolla prata foi o roubado e houve disparos de arma de fogo. A concessionária que administra a rodovia também informou sobre uma troca de tiros. Felizmente, ninguém ficou ferido.

Desesperados, alguns motoristas tentaram retornar pela contramão no acostamento, conforme a imagem que ilustra esta matéria, enviada pela PRF.

A PRF segue apurando o caso.