A Rio+Saneamento informa que as frequentes oscilações no fornecimento de energia elétrica e a progressiva elevação do nível do rio Paraíba do Sul prejudicam o abastecimento de água em parte do município de Vassouras, no Centro-Sul Fluminense. O problema afeta 22 bairros da cidade.

As chuvas que atingem a região desde o último fim de semana, além de aumentarem a vazão, gerando transbordamentos em vários trechos, resultaram no acúmulo de resíduos na captação de água bruta (não tratada) do distrito de Barão de Vassouras, reduzindo a capacidade de operação da unidade.

Além disso, as instabilidades no fornecimento de luz provocaram uma pane na subestação de energia da captação, paralisando temporariamente o funcionamento da unidade. Equipes da Rio+Saneamento e da concessionária responsável pelo fornecimento de eletricidade na região trabalham para solucionar os problemas e retomar o abastecimento de água em Vassouras o quanto antes.

O fornecimento está temporariamente reduzido em 22 bairros: Alto do Rio Bonito, Barão de Vassouras, Barreiros, Bocaina, Cacique, Campo Limpo, Carvalheira, Centro, Grecco, José de Barros, Loteamento Veneza Parque, Madruga, Mancusi, Matadouro, Melo Afonso, Morro da Vaca, Parque Esperança, Parque Imperial, Residência, Santa Amália, Santa Terezinha e Vicente Celestino.

A concessionária recomenda aos consumidores que utilizem água de forma consciente e adiem tarefas não essenciais ou que exijam grande consumo neste período.

A população de Vassouras tem os canais de comunicação da Rio+Saneamento à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos. Os clientes podem entrar em contato pelo telefone: 0800 772 1027. O número oferece a possibilidade de envio de mensagem via WhatsApp. Os consumidores também podem acessar o aplicativo Cliente Rio+ e o site riomaissaneamento.com.br.

