A Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda eleva, na próxima segunda-feira (dia 27), às 19 horas, a Paróquia Nossa Senhora das Graças, em Volta Redonda, no Santuário da Medalha Milagrosa. Esse será o segundo Santuário Diocesano.

O anúncio da criação do Santuário aconteceu durante a festa do Centenário Diocesano, no dia 4 de dezembro de 2022, na Ilha São João, em Volta Redonda, pelo Bispo Diocesano Dom Luiz Henrique.

Segundo o Bispo Diocesano, este será um momento de graças e bênçãos para a Diocese. “Convidamos todos a participarem da Celebração de Elevação, na próxima segunda-feira. Ter um Santuário dedicado à nossa Mãe, é sem dúvidas, muito especial.”, revelou Dom Luiz Henrique.

O Santuário contará com atividades de segunda a sexta-feira de 7 horas às 21 horas. No sábado, de 8 horas até às 21 horas. No domingo, durante os horários de Missa. Os fiéis contarão com Missas diárias, confissões, adoração, palestras, formações e outras ações religiosas e sociais. De fácil acesso, o Santuário está localizado ao lado do centro da cidade e próximo à Rodovia Lúcio Meira, facilitando assim, o acesso dos fiéis.

A história da Medalha Milagrosa

O surgimento da Medalha Milagrosa teve origem na França, na cidade de Paris, no dia 27 de novembro de 1830. A história acontece por meio da noviça Catarina Labouré, da Congregação São Vicente de Paulo, na capela do convento. Durante as orações de Catarina, a Virgem Maria apareceu e fez a revelação que se transformaria em um milagre de conversão. Um amor manifestado pelo próprio desejo de Deus.

Em 1834, já tinham mais de 500 mil Medalhas oficialmente cunhadas. No ano seguinte, elas já eram mais de um milhão. Em 1839, o número passou de dez milhões. Em 1876, quando Catarina Labouré faleceu, mais de um bilhão delas haviam sido cunhadas pelo mundo.

Durante um pronunciamento, Papa Pio XII escreveu, “esta piedosa medalha foi, desde o primeiro momento, instrumento de tão numerosos favores, tanto espirituais como temporais, de tantas curas, proteções, e sobretudo conversões, que a voz unânime do povo a chamou, desde logo, a Medalha Milagrosa”.

Como chegar ao Santuário da Medalha Milagrosa?

Rua 537, número 10, Jardim Paraíba, Volta Redonda.

Horário de Missas

7 horas (terça-feira, quarta-feira, sexta-feira e domingo)

9 horas (Domingo)

12h15 (De segunda a sexta-feira)

19 horas (Segunda-feira, quinta-feira, sábado e domingo)

Missa em honra a Nossa Senhora das Graças (Todo dia 27 de cada mês, às 19 horas)

Canais de contato do Santuário da Medalha Milagrosa

Entre em contato pelo telefone (24) 3347-2480, que também é WhatsApp ou pelo e-mail nsgracas537@yahoo.com.

Foto: reprodução